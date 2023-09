A Polícia Militar prendeu um suspeito de 23 anos, por tráfico de drogas, no início da tarde desta terça-feira, 19, no Bairro Ponto Novo, em Aracaju. Com o homem, foram apreendidos mais de 20 kq de entorpecentes.

De acordo com informações da guarnição, os militares realizavam policiamento ostensivo no Bairro Ponto Novo, quando visualizaram um veículo suspeito, que estava com película escura no vidro dianteiro, o que impossibilitava a visualização do interior do automóvel. Imediatamente, foi dada ordem de parada e realizada a abordagem ao suspeito, que ficou nervoso ao ser questionado se havia algo ilícito dentro do carro.

Ao realizar buscas no interior do veículo, a PM encontrou 20 quilos de maconha e três tabletes de cocaína. O suspeito afirmou que pegou os entorpecentes no município de Siriri, e que levaria as drogas para um condomínio da região.

O preso e os materiais apreendidos foram encaminhados ao Departamento de Narcóticos (Denarc), para a adoção das medidas cabíveis ao caso.