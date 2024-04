Nessa quarta-feira (24), policiais militares do Batalhão de Polícia de Choque (BPChoque) prenderam três pessoas por suspeita de tráfico ilícito de drogas no Bairro São Conrado, em Aracaju.

Por volta das 22h, a guarnição realizava patrulhamento pelo Bairro São Conrado quando recebeu informações de populares que, na praça Dário Fernandes Nunes, um homem estaria realizando um intenso tráfico de drogas. No local, os policiais encontraram um suspeito com 12 trouxas de cocaína e uma quantia em dinheiro.

Na ocasião, o homem afirmou que comercializada drogas na região e indicou a localização da residência onde guardava o material ilícito. No momento da revista, os policiais depararam-se com algumas pessoas com um cachorro pitbull. Após apoio de outra equipe policial, a situação foi contida e, no imóvel foram encontrados 10 sacos com cocaína, além de quatro bolsas maiores com a mesma substância, uma balança de precisão, um revólver calibre .32 e uma munição calibre .38.

Durante a ocorrência, os militares encontraram no imóvel, três pássaros sem registro ou autorização em propriedade, ocasionando lavratura de Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) pelo Pelotão Ambiental.

O caso foi encaminhado à delegacia para a adoção das medidas cabíveis.

Fonte: Ascom PM/SE