Equipes da Força Tática do 8º Batalhão de Polícia Militar (8º BPM) prenderam um homem que estava com um mandado de prisão em aberto no Bairro 18 do Forte, na Zona Norte de Aracaju. A ordem judicial foi cumprida nessa terça-feira, 28.

Os policiais realizavam rondas de rotina, quando foram acionados para verificação da informação de que três homens estariam consumindo drogas na Rua Antônio Deodoro.

Diante do acionamento, os militares foram até o local da denúncia e localizaram os suspeitos. Durante a abordagem, os policiais constataram que um deles possuía um mandado de prisão em aberto.

O foragido foi encaminhado à delegacia para a formalização do cumprimento da ordem de prisão.

Fonte: Ascom PM