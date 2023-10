Uma ação conjunta entre os Departamentos de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Sergipe e do Espírito Santo, com o apoio da Divisão de Inteligência (Dipol), resultou na prisão do investigado pelo homicídio que ocorreu no Rio das Canas, na Barra dos Coqueiros. A prisão ocorreu nesta sexta-feira, 27, na zona rural de Aracruz (ES).

De acordo com as investigações, o crime aconteceu no dia 7 de fevereiro deste ano, por volta das 19h, quando a vítima chegava em sua residência. O executor do homicídio se aproximou em uma motocicleta e, assim que a vítima adentrou no imóvel, foi atingida pelos disparos de arma de fogo.

Durante as investigações, o DHPP representou pela prisão do suspeito, que foi decretada pela Vara Criminal da Barra dos Coqueiros. O investigado foi encontrado em região isolada e de difícil acesso.

Com a prisão do investigado, serão realizadas outras diligências com o intuito de esclarecer algumas circunstâncias e, em seguida, os autos serão remetidos ao Poder Judiciário.

O suspeito será encaminhado ao sistema prisional do Espírito Santo e ficará à disposição da Justiça sergipana.