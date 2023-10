Policiais civis da 2ª Delegacia Metropolitana (2ª DM) recuperaram um celular furtado de uma vendedora no Centro de Aracaju. Duas mulheres foram presas, e a vítima teve o celular devolvido nesta sexta-feira, 27.

De acordo com o delegado André Davi, as investigadas foram encontradas no bairro Cidade Nova após diligências policiais com a finalidade de recuperar bens subtraídos das vítimas.

No fim do mês passado, a vítima registrou um boletim de ocorrência relatando que estava no terminal de ônibus, no centro de Aracaju, quando sua bolsa foi subtraída.

Após o furto da bolsa, as investigadas, na posse do celular, passaram a solicitar pix para os familiares da vítima, assim como realizaram compras com os cartões on-line gerando grande prejuízo à vítima.

De posse das informações relatadas pela vítima, os policiais civis identificaram e localizaram as investigadas.

A vítima esteve na delegacia e recuperou o celular. “Desde o primeiro momento na delegacia, fui bem orientada a fazer os procedimentos. Sou grata ao trabalho da equipe”, agradeceu.

“Por isso é importante a vítima registrar o Boletim de Ocorrência e repassar o máximo de informações sobre o ocorrido”, pontuou

o delegado.