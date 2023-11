Na madrugada do último domingo, 29, militares do 11º Batalhão de Polícia Militar (11º BPM) realizaram a prisão em flagrante de um homem por tentativa de homicídio, no Povoado Montes Coelho, município de Tobias Barreto.

O suspeito foi preso por volta das 5h50, minutos depois que os policiais foram alertados sobre uma briga que estava ocorrendo durante a realização de um evento no povoado.

Os policiais encontraram os dois envolvidos já contidos por populares. A vítima estava com um ferimento na região do tórax, e o agressor foi encontrado com a faca utilizada no crime.

Diante da situação, os envolvidos foram encaminhados ao Hospital de Tobias Barreto para a realização dos cuidados médicos necessários. Em seguida, eles foram levados à Delegacia Regional.

Fonte: Ascom PM/SE