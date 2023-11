Ação de equipes da Força Tática do 7º Batalhão de Policia Militar (7º BPM) e do Regimento de Cavalaria Mecanizada de Motopatrulhamento (Getam) resultou na apreensão de cerca de 15 kg de drogas, na recuperação de uma motocicleta roubada e na prisão de um grupo criminoso. A ocorrência, que teve início no município de Lagarto, foi finalizada no Bairro Industrial, Zona norte de Aracaju, nesse sábado, 28.

A atuação do 7º Batalhão foi iniciada com a prisão em flagrante de um motociclista que transitava com o veículo roubado e uma pequena quantidade de entorpecentes na Rodovia SE-270, nas imediações da cidade de Lagarto. No momento da abordagem, o suspeito, que já havia sido preso anteriormente por roubo e tráfico de drogas, confessou que saiu de Aracaju para vender a moto em Lagarto, após transação efetuada na internet. Ele ainda afirmou que estava contando com a ajuda do seu irmão e da esposa dele para fechar a venda. O casal chegaria em um carro de aplicativo para resgatá-lo na cidade do interior.

Em seguida, os militares realizaram buscas e encontraram o veículo de transporte por aplicativo com três ocupantes, sendo dois parentes do primeiro suspeito e o motorista. Eles confirmaram que saíram de Nossa Senhora do Socorro para ajudar na transação ilegal e, depois, usariam o dinheiro para comprar drogas, com a intenção de tráfico.

Diante do flagrante, os policiais se deslocaram até a residência do casal, no Conjunto Albano Franco, onde foi apreendido um simulacro de arma de fogo. O casal acabou confessando que o falso armamento era utilizado para praticar assaltos.

Na sequência, o motorista contratado revelou, que ao final, os suspeitos pretendiam comprar uma quantidade significativa de drogas no Bairro Industrial.

No endereço denunciado na Zona Norte da capital, as equipes do 7º BPM e do Getam conseguiram apreender quase 15 kg de maconha prensada em tabletes, além de 453 gramas de cocaína e uma balança de precisão. O responsável pelas drogas foi preso em flagrante. Ele já possuía registro de prisão por homicídio.

O caso foi registrado na Delegacia Plantonista.

Fonte: Ascom PM/SE