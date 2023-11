A Delegacia Especial de Proteção à Criança e ao Adolescente Policiais Civis (Depca) apreendeu na tarde desta segunda-feira, 30, na capital, moedas falsas adquiridas e disseminadas em Aracaju. Durante a ação, dois adolescentes prestaram informações e R$ 1 mil, em células falsas de R$ 50 e R$ 20, foram apreendidos.

Esta é a segunda apreensão de moedas falsas realizada pela Delegacia Especial de Proteção à Criança e ao Adolescente em Aracaju, cuja investigação, ainda mantida em sigilo, ocorre em parceria com a Polícia Federal.

Dois adolescentes prestaram informações na tarde de hoje na DEPCA, enquanto que um terceiro foi identificado e será investigado nos autos do procedimento. Ainda de acordo com a Depca, recentemente também foram apreendidas cédulas falsas, que motivaram a prisão de uma investigada no município de Lagarto.

O delegado Valter Simas, da Depca, alerta aos adolescentes que não adquiram as notas falsas que estão sendo disseminadas na internet e redes sociais, pois trata-se de ato infracional semelhante a crime, cujas investigações estão desencadeando a apreensão de adolescentes na capital sergipana