A pediatria do Hospital de Urgência de Sergipe (HUSE), em Aracaju, foi palco da realização do sonho do pequeno João Miguel, de 6 anos. Apaixonado pelo Corpo de Bombeiros, o menino, que está internado há meses, recebeu a visita surpresa dos soldados do fogo, com direito a conhecer a viatura de verdade, já que as de brinquedo são suas inseparáveis companheiras em todos os momentos.

O tio do menino, Gabriel Henrique, falou sobre o amor dele pelos bombeiros. “Ele gostava muito de carrinho e quando ganhou um do Corpo de Bombeiros se apaixonou, desde muito novinho. Ele não sai sem ele, é o xodó. Ele está passando por uma situação difícil e esse momento de alegria é muito bom para ele”, contou.

A fisioterapeuta Priscila Rauth falou sobre a importância de um momento como esse. “Isso ajuda muito as crianças, uma felicidade que a gente não consegue mensurar. Influencia muito, especialmente para uma criança como o Gabriel, internado a vários meses. É muito emocionante ver João vivendo esse momento. Eu estou muito feliz de vocês terem proporcionado isso pra ele, realizado esse sonho”, disse.

A visita chamou a atenção de outras crianças, de familiares e profissionais de saúde que estavam no local. “Uma ação com essa faz parte da missão do Corpo de Bombeiros, que é ajudar a sociedade. Quando a gente está presente em ações assim é uma alegria muito grande para todo mundo: as crianças, a família, os profissionais e os militares que fazem de coração”, conclui a tenente Joana Andrade.

Fonte: Ascom CBMSE