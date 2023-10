O Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Sergipe (CBMSE) atendeu a solicitação do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) de apoio para a retirada de pontos de ancoragens irregulares no Parque Nacional Serra de Itabaiana, um dos principais pontos turísticos do Estado. Os pontos de ancoragem são estruturas fixadas para a realização de atividades envolvendo altura. A operação foi realizada por bombeiros na última sexta-feira (13).

“Havia muitas ancoragens irregulares, ou seja, que não foram solicitadas permissões ao ICMBio, que administra o Parque. Estavam sendo feitas no local atividades arriscadas e sem segurança, inclusive postadas em redes sociais, então é uma ação também preventiva para evitar acidentes”, afirmou a tenente Joana Andrade.

A bombeira orienta o que as pessoas que querem praticar atividades envolvendo altura no local devem fazer. “Primeiro é preciso saber se quem vai organizar a atividade solicitou autorização ao ICMBio. Sabendo que existe a autorização, a pessoa deve procurar informações sobre quem vai estar promovendo, se tem cursos e especializações na área, ou seja, se está realmente apto a realizar essa atividade de forma segura”, concluiu.

Fonte: Ascom CBM/SE