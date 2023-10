O Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) apreendeu um adolescente investigado por envolvimento no crime que vitimou Ronnyelton Pinheiro Ribeiro, guitarrista de uma banda. O crime ocorreu no dia 26 de junho, no Albano Franco, em Nossa Senhora do Socorro. A ação policial ocorreu nessa segunda-feira, 16, na Zona Norte de Aracaju.

De acordo com as investigações, na data do fato, a vítima foi ao conjunto, parou a sua motocicleta na via pública e começou a usar o celular. Nesse momento, dois homens se aproximaram da vítima, e um deles, de posse de um revólver, fez os disparos que levaram-na a óbito.

O DHPP já havia identificado os adultos envolvidos no crime.

Com a continuidade das investigações, as equipes policiais identificaram a participação do adolescente. Ele foi apreendido no Bairro Santos Dumont, em Aracaju.

Com a apreensão, o DHPP dá por encerrada a investigação, tendo o procedimento para responsabilização do adolescente sido encaminhado para a Justiça.

O adolescente foi encaminhado para a Usip, onde permanecerá à disposição da Vara Criminal de Socorro.