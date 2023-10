Durante patrulhamento na noite desse domingo (15), equipes do Batalhão de Polícia de Choque (BPChoque) realizaram a prisão de um homem foragido da Justiça, no Bairro Farolândia, Zona Sul da capital.

Os militares descobriram que havia um mandado de prisão contra o suspeito, no momento em que o abordaram em via pública e efetuaram consulta ao Banco Nacional de Mandados de Prisão. Ele ainda estava com uma pequena porção de maconha.

O infrator assumiu que era usuário de maconha e que teria comprado a droga para consumo, e resolveu colaborar indicando o local onde adquiriu o entorpecente.

No local indicado, os policiais visualizaram, através de um portão, um homem manuseando dois tabletes de uma substância que aparentava ser maconha. Ao perceber a presença da PM, o segundo suspeito largou os tabletes e fugiu pelos fundos da residência, desobedecendo a ordem de parada.

Utilizando a porta aberta da casa, as equipes do BPChoque apreenderam os tabletes de maconha, uma balança de precisão e várias porções da mesma substância prontas para a venda, além de dois pés de maconha plantados em baldes.

Diante dos fatos, o foragido capturado e todo o material apreendido foram encaminhados à Central de Flagrantes.

Fonte: Ascom PM/SE