Equipes do Departamento de Narcóticos (Denarc) prenderam uma mulher em flagrante pelo crime de tráfico de drogas no bairro Novo Paraíso, em Aracaju. A ação policial ocorreu nesta quinta-feira, 26.

De acordo com as informações policiais, as equipes receberam denúncias e iniciaram as apurações sobre o crime. Com ela, foram apreendidos pedras de crack, cocaína, R$ 1,6 mil e um celular. Ela foi presa e encaminhada ao Denarc.

A Polícia Civil solicita que informções e denúncias sobre crimes e suspeitos de ações criminosas sejam repassadas à polícia por meio do Disque-Denúncia, no telefone 181. O sigilo é garantido.