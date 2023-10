O Centro de Operações Policiais Especiais (Cope), com apoio da Delegacia Regional de Estância e da Divisão de Inteligência e Planejamento Policial (Dipol), localizou na tarde desta terça-feira, 3, um cativeiro no Povoado Terra Caída, município de Indiaroba, e libertou dois ciganos, reféns de uma extorsão mediante sequestro, iniciada na noite dessa segunda-feira,02, em Boquim.

Durante a abordagem, os sequestradores, identificados como Odenilton de Santana e Reginaldo da Silva Santana, reagiram à chegada dos policiais e, em meio ao confronto, acabaram atingidos. Apesar do socorro imediato, a dupla, que é do estado da Bahia, evoluiu a óbito após entrada no Hospital de Estância.

Além deles, dois outros homens estavam no local e foram presos por envolvimento no crime e levados ao Cope. Outras pessoas ainda estão sendo investigadas de participação no caso.

Outros dois homens tentaram fugir quando souberam da chegada da polícia no cativeiro, mas foram localizados entre Indiaroba e Estância e também morreram em confronto com os policiais. O grupo criminoso já vinha sendo investigado pela Polícia Civil sergipana por outra extorsão mediante sequestro ocorrida no dia 18 de agosto deste ano, no município de Estância. Na ocasião, a vítima foi libertada em circunstâncias ainda investigadas pela polícia.

Em razão do primeiro crime ocorrido, na operação de hoje foram cumpridos mandados de prisão contra os dois homens conduzidos ao Cope, bem como quatro mandados de busca domiciliar deferidos pelo Juízo de Direito de Estância.

As investigações continuam e novas medidas cautelares serão pleiteadas ao Poder Judiciário. As vítimas foram libertadas ilesas em menos de 24 horas após o início do sequestro.

Com os investigados, foram apreendidas duas pistolas calibre .380, um revólver calibre .38, além de uma espingarda calibre .12 e um simulacro de fuzil do tipo airsoft. Estas armas foram apreendidas e serão anexadas ao inquérito policial.

Entenda o caso

O crime foi iniciado na noite dessa segunda-feira, 2, quando quatro homens se passaram por policiais e abordaram as vítimas na cidade de Boquim. A partir daí, elas foram colocadas em um carro roubado, com placas clonadas, tendo dinheiro e joias extorquidos e sendo levadas a um cativeiro em Indiaroba, até serem localizadas hoje.