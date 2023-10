Militares do Batalhão de Polícia de Choque (BPChoque) apreenderam quase três quilos e meio de drogas no Bairro Piabeta, em Nossa Senhora do Socorro. Na ação, realizada nessa quarta-feira (25), três homens foram presos por suspeita de tráfico.

Durante rondas de rotina no Bairro Piabeta, a equipe policial decidiu abordar três homens que estavam em atitude suspeita.

Logo que percebeu a aproximação dos agentes, o trio entrou em um veículo e tentou sair do local.

Ainda assim, os militares conseguiram interceptar os suspeitos e prosseguir com a abordagem.

No veículo onde eles estavam, os PMs encontraram 3.342Kg de maconha, 20g de crack, duas balanças de precisão, uma faca e material para embalar os entorpecentes.

Os ilícitos foram apreendidos e encaminhados à delegacia. Os homens foram presos por suspeita de tráfico ilícito de drogas.