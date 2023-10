Policiais civis da Delegacia de Aquidabã cumpriram o mandado de prisão contra um homem que estava foragido da Justiça de Sergipe. Ele foi preso na cidade de Montes Claros (MG). A ação policial foi divulgada nesta quarta-feira, 18.

De acordo com as informações policiais, o investigado fugiu do presídio em junho do ano passado após ter direito a saída temporária e não ter retornado. Ele fugiu para o estado da Bahia e logo depois foi para Minas Gerais.

Conforme informações policiais, ele foi preso no estado mineiro após ter roubado um carro. Na delegacia, ele forneceu o nome do irmão para não ser identificado. Depois, foi transferido para o presídio se passando pelo irmão.

De posse das informações, a Delegacia de Aquidabã entrou em contato com a Polícia Civil de Minas Gerais e forneceu informações para que o investigado fosse realmente identificado. Ele encontra-se à disposição da Justiça.