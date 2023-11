As Polícia Civil e Militar de Itabaianinha prenderam uma suspeita por tráfico de drogas na quarta-feira, 15, no povoado Caraíbas, município de Itabaianinha, durante serviço investigativo. A ação ocorreu numa chácara da localidade, onde ocorria uma festa all inclusive com entorpecente.

De acordo com o delegado Gustavo Mendes, a Polícia Civil tomou ciência da divulgação de uma festa denominada Minha Farrinha, num grupo de WhatsApp. A descrição do suposto evento informava que a entrada para quem estivesse interessado em usar drogas custaria R$ 100,00, homem ou mulher, e R$50,00 para quem não fosse consumir entorpecentes.

Diante de tal informação, foi solicitado o apoio da Polícia Militar e iniciou-se o acompanhamento dos preparativos para a festa, marcada para a quarta-feira, 15 de novembro.

“A Polícia Civil estava realizando este monitoramento desde o final de semana e ontem, em pleno feriado, no dia 15, percebemos a movimentação numa chácara do povoado Caraíbas, com entra e sai de motocicletas e veículos, inclusive com som automotivo. Aguardamos o momento ideal, inclusive na entrega de alguns engradados de cervejas, quando foi realizada a abordagem pelas Polícias Civil e Militar”, citou o delegado Gustavo Mendes, que esteve à frente da ação.

Ainda de acordo com o delegado, na residência existiam sete adultos, cinco convidados e o casal organizador da festa, além de duas crianças. No local, as polícias realizaram a apreensão de entorpecentes prontos para comercialização. Vale frisar que a cocaína foi apreendida dentro de uma térmica para mamadeira.

O grupo foi levado à Delegacia de Itabaianinha, onde os convidados informaram que pagaram para entrar na chácara. A administradora do grupo e organizadora do evento foi detida em flagrante por tráfico de drogas e, após os trâmites legais, encaminhada à audiência de custódia.