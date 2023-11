Equipes do Regimento de Cavalaria Mecanizada de Motopatrulhamento (Getam) da Polícia Militar prenderam dois homens sob a suspeita de tráfico de drogas, na última quarta-feira, 15, no Conjunto Marcos Freire II, município de Nossa Senhora do Socorro.

A dupla foi flagrada com dois tabletes de maconha prensada, durante abordagem nas proximidades do terminal de ônibus do conjunto habitacional. Eles estavam transportando a droga e uma balança de precisão em uma carroça.

Os suspeitos foram conduzidos à Central de Flagrantes.

Fonte: Ascom PM/SE