No início da noite dessa terça-feira (14), militares da Força Tática do 8º Batalhão prenderam um homem por porte ilegal de arma de fogo, no Bairro Porto Dantas, Zona Norte de Aracaju.

O suspeito foi conduzido à Delegacia Plantonista logo depois de ter sido flagrado com um revólver calibre 38. Ele ainda tentou despistar os policiais, escondendo a arma em uma padaria, mas foi abordado e algemado.

Ao ser questionado sobre o revólver, o infrator relatou que estava usando o armamento para se proteger de um desafeto que havia ameaçado-o de morte.

Fonte: Ascom PM/SE