Militares do Batalhão de Polícia de Choque (BPChoque) apreenderam, nessa quarta-feira, 15, mais de três quilos de maconha no Conjunto Novo Paraíso. Um homem foi preso por suspeita de tráfico de drogas.

As equipes do BPChoque realizavam rondas de rotina, quando resolveram abordar um veículo em atitude suspeita. Durante a revista, os policiais encontraram um tablete de maconha no interior do automóvel.

Após o flagrante, o condutor do carro confessou que estava na localidade para vender a droga, como também, informou onde escondia o restante dos entorpecentes.

No local informado, os agentes apreenderam mais três tabletes de maconha, três balanças de precisão, uma faca e material utilizado para embalar a droga.

O suspeito foi preso e encaminhado à delegacia, juntamente com a droga apreendida, totalizando cerca de 3,300 Kg.

