Na última quarta-feira, 15, militares do 8º Batalhão de Polícia Militar (8º BPM) prenderam um casal por tentativa de homicídio, no Bairro 17 de Março, Zona Sul de Aracaju.

Ao ser acionada pelo Centro Integrado de Operações em Segurança Pública (Ciosp) para uma ocorrência de vias de fato, a equipe tomou conhecimento de que um casal brigou com o seu próprio vizinho, e desferiu golpes com uma barra de ferro contra ele.

Dada a gravidade do fato, os militares foram à Unidade de Pronto Socorro Fernando Franco, com a finalidade de ouvir a versão da suposta vítima. No local, a equipe médica informou que o referido homem foi encaminhado para Urgência, pois sofreu uma fratura no crânio .

Assim, o casal, juntamente com a arma do delito, foi encaminhado para a Central de Flagrantes.

Fonte: Ascom PM/SE