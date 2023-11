Equipes do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) prendem na manhã desta quarta-feira, 22, o segundo suspeito de envolvimento no homicídio de Carlos Alexandre Breno Albuquerque, catador de reciclagem de 19 anos, cujo corpo foi encontrado embaixo da passarela da antiga Leste, no bairro Siqueira Campos, em Aracaju. O investigado é apontado como executor material do crime, ocorrido em 17 de março deste ano.

De acordo com as investigações, Carlos Alexandre foi morto por estrangulamento dentro de um barraco na Praça da Cruz Vermelha e seu corpo despejado em um terreno próximo à antiga passarela. A perícia concluiu que a vítima foi agredida fisicamente e asfixiada até a morte, sendo o corpo dissimulado em tecidos e transportado em um carrinho utilizado para carregar material de reciclagem.

Em outubro, o DHPP já havia realizado a prisão de um catador de reciclagem suspeito de transportar o corpo do local da morte até o terreno baldio, e hoje deteve o executor. A motivação do crime teria sido por dívidas de drogas.

O preso será apresentado em audiência de custódia na manhã dessa quinta-feira, 23, na 8ª Vara Criminal da Capital, responsável pela expedição dos mandados de prisão temporária do caso, a pedido do DHPP.