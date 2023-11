Militares da Força Tática do 7º Batalhão (7º BPM) prenderam um homem sob suspeita de ameaça e disparo de arma de fogo em via pública, no Povoado Mariquita de Baixo, zona rural do município de Lagarto. A ocorrência foi registrada na manhã desta quarta-feira, (22).

A Polícia Militar foi acionada pela vizinha do suspeito, que informou ter sido ameaçada de morte, juntamente com sua filha. De acordo com a solicitante, o seu vizinho ainda teria efetuado disparos para o alto com uma espingarda.

No local dos fatos, os militares encontraram a mãe do infrator, que confirmou o relato da vizinha. Ela também declarou não suportar mais as condutas agressivas do próprio filho, que, após o consumo de bebida alcóolica, costuma ameaçar os vizinhos com arma de fogo, faca, ou qualquer objeto que encontre, além de quebrar utensílios dentro de casa.

A espingarda foi encontrada na residência do suspeito, após a colaboração da sua genitora. Diante dos fatos, o infrator recebeu voz de prisão e foi conduzido à Delegacia de Atendimento a Grupos Vulneráveis de Lagarto (DAGV).

Fonte: PM/SE