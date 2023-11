Durante a Operação Força Total, idealizada pelo Colegiado do Conselho Nacional de Comandantes Gerais (CNCG), equipes do Batalhão de Polícia de Radiopatrulha e do 1º Batalhão realizaram a prisão de um homem de 19 anos, por porte ilegal de arma de fogo, no Bairro Santa Maria, Zonal Sul de Aracaju. A ocorrência foi registrada no início da tarde desta terça-feira (7).

As equipes da Polícia Militar patrulhavam na região do Loteamento Paraíso do Sul quando perceberam um forte odor de maconha, proveniente de um beco situado na Travessa Colômbia.

Em seguida, os militares desembarcaram e iniciaram uma progressão na viela. Instantes depois, os policiais visualizaram um homem com um volume suspeito na cintura, fumando um cigarro de maconha.

Ao perceber a presença da PM, o suspeito tentou fugir, mas foi contido no momento em que tentava entrar na sua residência. O infrator foi flagrado portando um revólver calibre 38 contendo seis munições.

Além da arma, os militares apreenderam 12 gramas de cocaína e 24 gramas de maconha, bem como uma balança de precisão. A ocorrência foi registrada na Central de Flagrantes.

Operação Força Total

A 1ª edição da Operação Força Total ocorre simultaneamente, nesta terça-feira (7), em todos os 26 estados brasileiros, além do Distrito Federal, com o objetivo ampliar a ostensividade das tropas e demonstrar a capacidade operativa e de articulação das polícias militares.

Dessa forma, as tropas atuam com o emprego máximo de policiais militares, incluindo seus efetivos operacionais e administrativos, ampliando suas presenças nas ruas e realizando abordagens preventivas (blitze), visando prioritariamente a apreensão de drogas, armas de fogo e a prisão de criminosos.

Fonte: Ascom PM/SE