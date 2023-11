Policiais civis da Delegacia Regional de Estância cumpriram, nessa quinta-feira, 09, o mandado de prisão contra um homem que estava foragido da Justiça desde 2014. Ele é investigado por um homicídio no Povoado Porto do Mato, localizado na região litorânea de Estância.

De acordo com as informações policiais, no decorrer dos anos foram feitas diversas ações para o cumprimento do mandado de prisão contra o investigado, o que resultou em sua prisão nessa quinta-feira.

Ainda conforme as informações policiais, o cumprimento do mandado de prisão aconteceu em uma residência isolada, no Assentamento Rosali Nunes, no Povoado Muculanduba, área de difícil acesso na zona rural de Estância. Ele já se encontra à disposição da Justiça.