O Departamento de Crimes Contra o Patrimônio (Depatri), por meio da Delegacia de Roubos e Furtos (Derof) divulgou, nesta sexta-feira, 10, imagens dos autores de uma tentativa de latrocínio que ocorreu no dia 2 de novembro, na avenida Alexandre Alcino, no bairro Santa Maria.

De acordo com a delegada Thereza Simony, na data do crime, dois homens entraram em uma mercearia e praticaram um roubo. “Neste ato, eles atiraram contra o proprietário da mercearia na região do pescoço. A vítima foi socorrida e encontra-se em recuperação”, detalhou o crime.

Neste momento, as apurações policiais estão seguindo por meio de inquérito policial, para chegar à ide ntificação dos autores da tentativa de latrocínio. “Neste momento, estamos divulgando as imagens dos dois suspeitos de praticar o crime. Pedimos a colaboração da população para elucidarmos o crime”, ressaltou Thereza Simony.

A Polícia Civil solicita que informações e denúncias que possam chegar à identificação e à localização dos autores do crime sejam repassadas à polícia por meio do Disque-Denúncia. O telefone é o 181, e o sigilo do denunciante é garantido.