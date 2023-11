Equipes da 1ª Companhia Independente de Polícia Militar (1ª CIPM) apreenderam cinco pés de maconha que estavam sendo cultivados em uma residência no município de São Cristóvão. O fato foi registrado na tarde da última sexta-feira, 10.

Após acionamento do Centro Integrado de Operações em Segurança Pública (Ciosp), policiais da 1ª CIPM foram verificar a denúncia de cultivo ilegal de maconha no Bairro Madre Paulina.

Assim que chegaram à residência denunciada, os militares foram recebidos pela proprietária. A mulher negou a informação e permitiu a entrada dos agentes para a vistoria do imóvel.

Durante as buscas no quintal da casa, os policiais encontraram uma horta com o cultivo de várias plantas semelhantes à maconha.

Em meio ao flagrante, a mulher relatou que não tinha conhecimento de que se tratava de pés de maconha.

Ela confessou que as plantas eram cultivadas pelo seu marido. O homem não estava na residência no momento do flagrante.

No total, foram apreendidos cinco pés de maconha, sendo dois medindo aproximadamente 1,5m e três com cerca de 30cm.

O caso foi encaminhado à delegacia para o prosseguimento das investigações.

Fonte: Ascom PM/SE