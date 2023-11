Militares do Batalhão de Polícia de Choque (BPChoque) prenderam um homem pelos crimes de tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo. O flagrante aconteceu no último domingo, 12, no Conjunto Eduardo Gomes, em São Cristóvão.

Os policiais faziam rondas no Eduardo Gomes, quando receberam a informação de que um homem estava portando uma arma de fogo dentro de uma lanchonete.

Logo após a denúncia, os militares foram até o estabelecimento e abordaram o suspeito.

Durante a revista pessoal, os policiais flagraram o suspeito portando uma pistola calibre .380 e um carregador com 14 munições. Além do material bélico, ele também estava com mais de 100 pedrinhas de crack e 260 gramas de maconha.

O homem foi preso por tráfico ilícito de entorpecentes e porte ilegal de arma de fogo.

Fonte: Ascom PM/SE