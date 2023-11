No último domingo, 12, militares do Batalhão de Polícia de Radiopatrulha (BPRp) apreenderam duas armas de fogo e munições no Conjunto Novo Horizonte, em Nossa Senhora do Socorro. A apreensão ocorreu após denúncia de tráfico de drogas.

Segundo informações policiais, populares denunciaram um suposto tráfico de drogas no Conjunto Novo Horizonte e, no deslocamento, os militares visualizaram cinco homens em atitude suspeita, que correram ao notar a presença policial. Três foram alcançados, e dois entraram em uma casa. Um deles empunhava uma arma de fogo no momento da fuga.

Ainda conforme os relatos, um revólver calibre .38 com seis munições foi encontrado em cima do sofá da residência. Outro revólver do mesmo calibre, seis munições, documento pessoal e celular foram apreendidos no corredor lateral.

Os militares continuaram as buscas para alcançar os suspeitos, mas não obtivem êxito.

Os materiais apreendidos foram encaminhados à Central de Flagrantes para procedimentos cabíveis.

Fonte: Ascom PM/SE