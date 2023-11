Policiais militares do Regimento de Cavalaria Mecanizada de Motopatrulhamento (Getam) apreenderam um tablete de maconha no Bairro Lamarão, na Zona Norte de Aracaju. A ação, realizada na última segunda-feira, 13, resultou na prisão de um suspeito de tráfico de drogas.

Enquanto faziam rondas de rotina no Bairro Lamarão, os policiais do regimento visualizaram um homem em atitude suspeita. Assim que percebeu a aproximação dos militares, o homem ficou aparentemente nervoso e jogou um tablete da cor verde no chão.

Diante da situação, os policiais verificaram o material e constataram que se tratava de um tablete de maconha prensada.

Após o flagrante, o homem foi preso e encaminhado à delegacia por suspeita de tráfico ilícito de drogas.

Fonte: Ascom PM/SE