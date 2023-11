Equipes do Batalhão de Polícia de Choque (BPChoque) prenderam uma mulher por suspeita de tráfico ilícito de drogas no Bairro Industrial, na Zona Norte de Aracaju. O flagrante aconteceu na última quarta-feira, 8.

Durante patrulhamento de rotina no Bairro Industrial, policiais do Batalhão de Choque receberam a informação de que uma mulher estava realizando tráfico de drogas.

Os militares foram até o endereço citado na denúncia e viram a suspeita. Assim que percebeu a aproximação dos agentes, a mulher jogou vários papelotes de substância semelhante à maconha no chão e entrou em uma residência.

Diante do flagrante, os policiais interceptaram a suspeita e revistaram o imóvel. No local, foram apreendidos 100g de cocaína, 260g de maconha, uma balança digital, duas facas e um caderno com anotações referentes à comercialização dos entorpecentes.

A mulher foi presa por tráfico ilícito de drogas e encaminhada à delegacia.

Fonte: Ascom PM/SE