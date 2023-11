Policiais civis da Delegacia de Itaporanga D’ajuda prenderam em flagrante um homem de 24 anos por descumprimento de medida protetiva de urgência. A vítima é a própria avó, uma idosa de 88 anos. A ação policial ocorreu na última quarta-feira, 8.

De acordo com as informações policiais, no decorrer das investigações, a Justiça determinou seu afastamento da vítima e de testemunhas dos fatos, o que foi desobedecido e ensejou a prisão em flagrante.

Ainda segundo as informações policiais, o homem, que possui histórico criminal reincidente, inclusive já tendo respondido uma tentativa de homicídio contra uma tia, foi apresentado em audiência de custódia. O flagrante foi convertido em prisão preventiva.