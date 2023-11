Policiais militares do Batalhão de Polícia de Radiopatrulha (BPRp) prenderam quatro pessoas e apreenderam uma arma de fogo e drogas no bairro Japãozinho, em Aracaju. O caso ocorreu no último sábado, 18.

Por volta das 21h, a equipe realizava patrulhamento ostensivo no bairro Japãozinho, quando recebeu informações de populares de que homens estariam armados e realizando um intenso tráfico de drogas na região.

Diante da comunicação, os militares realizaram diligências e localizaram um grupo onde havia homens com arma de fogo em punho. Ao perceber a aproximação da viatura, alguns tentaram fugir atirando contra a equipe policial.

Os policiais prenderam quatros suspeitos. Com os homens, foram encontrados uma pistola com 20 munições; um simulacro de arma de fogo; 18 papelotes de maconha, um pote plástico com a quantidade de 220 gramas de cocaína; seis papelotes de maconha e quatro de cocaína.

O caso foi encaminhado à Delegacia para a adoção das medidas cabíveis.

Fonte: Ascom PM/SE