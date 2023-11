Em cumprimento a mandado judicial, policiais civis da 2ª Delegacia Metropolitana (2ª DM), com o apoio da Divisão de Inteligência (Dipol), prenderam um homem investigado por estupro de vulnerável na região central de Aracaju. A investigação foi conduzida pelo Departamento de Atendimento a Grupos Vulneráveis (DAGV). A prisão ocorreu na noite desse domingo, 19.

De acordo com o delegado André Davi, o crime foi praticado pelo investigado no mês de outubro deste ano. “O autor do estupro de vulnerável contra a menor de idade foi preso enquanto transitava no centro da cidade com diversas mochilas com pertences pessoais”, relatou o titular da 2ª DM.

Ainda segundo André Davi, para a prisão do investigado, foram feitas diligências durante todo o fim de semana. “Fizemos vigilância durante todo final de semana pois tínhamos conhecimento, a partir das informações repassadas pela Dipol, de que o investigado havia viajado para Alagoinhas (BA), mas que retornaria a qualquer momento”, acrescentou.

Após a prisão, o investigado foi encaminhado para uma unidade policial, onde já se encontra à disposição da Justiça para adoção das demais medidas legais cabíveis ao caso. Informações sobre autores de ações criminosas podem ser repassadas à polícia por meio do Disque-Denúncia (181). O sigilo é garantido.