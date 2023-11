Policiais civis da Delegacia de Itaporanga D’Ajuda deram cumprimento ao mandado de prisão contra um homem investigado por estelionato. O prejuízo é estimado em R$ 70 mil. A ação policial ocorreu em Aracaju nessa terça-feira, 31.

De acordo com as investigações, o homem de 39 anos é suspeito de ter praticado fraude contra uma empresa mediante uso de procuração com assinatura falsa.

De posse do documento, o homem teria conseguido junto ao banco acesso a talonário de cheques da empresa. Com isso, obteve vantagem financeira.

Após prisão, o investigado foi apresentado em audiência de custódia e encontra-se à disposição da Justiça.

A investigação continua com o objetivo de identificar os demais envolvidos.