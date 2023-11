Policiais do Batalhão de Polícia de Radiopatrulha (BPRp) prenderam uma mulher por suspeita de tráfico ilícito de droga e apreenderam substância semelhante à cocaína. O fato aconteceu no bairro Inácio Barbosa, na Zona Sul de Aracaju, nessa terça-feira, 21.

De acordo com as informações policiais, durante rondas preventivas, a equipe do BPRp flagrou uma mulher comercializando substância semelhante à cocaína, próximo à sua própria residência.

A suspeita encontrava-se em posse de uma balança de precisão, um caderno, dois celulares e 27 “pinos” de cocaína com peso estimado em 20 gramas, além de 268 gramas da droga.

Diante dos fatos, o caso foi levado à delegacia local para que as providencias legais fossem adotadas.

Fonte: Ascom PM/SE