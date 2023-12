A Polícia Civil, por meio do Departamento de Homicídios e Proteção a Pessoa (DHPP), localizou na cidade de Cedro de São João um homem suspeito de homicídio e cumpriu o mandado de prisão temporária contra ele. Caso ocorreu no Loteamento Parque dos Faróis, Nossa Senhora do Socorro. A informação foi divulgada nesta sexta-feira, 26.

As investigações tiveram início em 9 de dezembro de 2023, após vítima ser atingida por diversos golpes de faca.

De acordo com as investigações, após ter tido um desentendimento com a vítima, o investigado a teria procurado pela localidade e a atingido com golpes de faca.

Diante dos fatos e por estarem presentes requisitos para a decretação de sua prisão temporária, a autoridade policial responsável pelo caso representou sua prisão, decretada pelo Poder Judiciário.