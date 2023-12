Equipes do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) prenderam, nesta segunda-feira, 11, um homem e uma mulher suspeitos de envolvimento no homicídio que ocorreu no dia 13 de março na avenida Gasoduto, no Orlando Dantas. As detenções ocorreram após a prisão do executor do crime, que teve a prisão temporária convertida em preventiva.

De acordo com as investigações, o crime foi planejado pela mulher e por um dos homens, e executado pelo outro investigado. Conforme a apuração policial, o crime foi motivado por uma ameaça decorrente de um distrato entre um dos envolvidos e um parente da vítima.

Segundo as investigações, a vítima saiu de sua residência no Conjunto Marcos Freire 2, em Nossa Senhora do Socorro, na condução de sua motocicleta Biz, para trabalhar na sua loja de venda de aparelhos celulares.

Após estacionar o veículo em frente à loja, a vítima foi surpreendida pelo executor do crime, que disparou a arma de fogo. A vítima não teve chance de defesa.

Depois do crime, o executor fugiu em um automóvel de modelo Peugeot 208 , de cor prata. O veículo já estava estacionado a poucos metros da loja aguardando a chegada da vítima.

Durante as investigações, foi expedido mandado de prisão temporária e de busca e apreensão domiciliar contra o executor, o qual foi preso em flagrante delito na posse da arma de fogo utilizada para a execução da vítima. Os presos serão encaminhados à audiência de custódia e ficarão à disposição da Justiça.