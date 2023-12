Nessa segunda-feira, 18, o Batalhão de Polícia de Choque (BPChoque) prendeu dois homens por porte ilegal de arma de fogo e tráfico de drogas, em Nossa Senhora do Socorro. Os objetos do ilícito foram encaminhados à delegacia com os infratores.

A equipe realizava patrulhamento ostensivo, pelo Conjunto Jardim, quando percebeu duas pessoas em atitude suspeit. Ao notarem a presença policial, tentaram fugir, mas foram alcançados pelos policiais.

Após a voz de parada, os militares realizaram as buscas pessoais e, com os envolvidos, foram encontrados um revólver calibre; 32, além de três munições, substâncias ilícitas dos tipos maconha e cocaína, uma balança e papéis filme e alumínio