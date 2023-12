Foram apreendidos 5kg de cocaína durante ação policial que ocorreu no bairro Japãozinho, na Zona Norte de Aracaju. Um homem foi preso em flagrante por tráfico de drogas. A ação policial foi desencadeada pelo Batalhão de Polícia de Radiopatrulha (BPRp) e ocorreu nessa segunda-feira, 18.

Segundo as informações policiais, em patrulhamento pela avenida Euclides Figueiredo, equipes do BPRp foram comunicados por populares de que um homem teria sido visto pesando droga em uma residência no Japãozinho.

Em posse das informações, as equipes foram até o local e, ao adentrar a rua, um motociclista, que estava em frente a residência, fugiu ao perceber a presença policial na localidade.

Ao se aproximar de um imóvel, os policiais viram pela janela do quarto um tablete de cocaína em cima de uma balança e um homem mexendo no celular. Ao ser visto, ele quebrou o celular.

O suspeito então acabou abrindo o portão, e no outro quarto da casa foram encontrados mais de 4kg de cocaína, totalizando 5 kg de drogas apreendidos na ação policial. O material e o preso foram encaminhados ao Denarc.