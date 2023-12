Nesta terça, 19, a Delegacia de Cedro de São João, com o apoio da Divisão de Inteligência da Polícia Civil (Dipol), deu cumprimento ao mandado de prisão preventiva de homem, suspeito de assassinar um homem, no município de Cedro de São João.

De acordo com a delegada Natasha Gusmão, responsável pelo caso, na tarde de 26 de setembro deste ano, a vítima bebia com amigos na rua quando foi atacada pelo investigado mediante golpes de instrumento contundente, vindo a falecer no dia 04 de outubro, por traumatismo cranioencefálico.

A motivação do crime teria sido uma discussão que ocorreu entre eles há dois anos.

Após o crime, o suspeito fugiu do local e encontrava-se foragido até então.

Os trabalhos investigativos se encerraram nesta terça-feira, 19, com a prisão do suspeito na cidade de Arapiraca, em Alagoas.