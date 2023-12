Policiais do 7º Batalhão de Polícia Militar (7º BPM) apreenderam um revólver calibre 32, após confronto com suspeito que possuía dois mandados de prisão em aberto. A ocorrência foi registrada na noite do último sábado, 2, no município de Lagarto.

A ação policial teve início no momento em que a equipe do comando do 7º BPM foi alertada por populares sobre um assaltante que estaria agindo na Rodovia Rosendo Ribeiro de Souza, no trevo de acesso ao Povoado Urubutinga. Segundo os denunciantes, um suspeito estava roubando as pessoas e se escondendo atrás de arbustos, utilizando máscara e boné.

No local apontado na denúncia, os militares encontraram o suspeito tentando se esconder pelo matagal. Após o cerco ao suspeito, ele tentou fugir efetuando disparos contra os militares, que reagiram.

O suspeito acabou sendo atingido na troca de tiros. Os policiais prestaram o devido socorro, conduzindo o suspeito ao Hospital Universitário de Lagarto, mas ele não resistiu aos ferimentos e morreu.

O caso foi registrado na Delegacia Regional, onde foi entregue o armamento utilizado pelo suspeito, que continha cinco munições deflagradas.

Em seguida, o suspeito foi identificado e foi identificado que ele possuía duas ordens de prisão expedidas pela justiça.

Fonte: Ascom PM/SE