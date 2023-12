Policiais do 1º Batalhão de Polícia Militar (1º BPM) prenderam um homem por agredir a esposa no Bairro Farolândia, Zona Sul da capital. O caso de violência doméstica ocorreu na noite desse domingo (3).

Por volta das 23h30, a equipe do 1º BPM foi acionada pelo Ciosp/190 para intervir na ocorrência tipificada na Lei Maria da Penha, na Rua Tenente Aragão. No local, os militares encontraram o casal discutindo, sendo que a mulher apresentava um ferimento com sangramento no rosto.

A vítima informou que, após um desentendimento em um bar, o seu marido desferiu um tapa no seu rosto e, em razão disso, ela decidiu ir embora para casa, porém ele a seguiu e a agrediu com um soco.

Diante do exposto, os policiais levaram a vítima ao hospital para receber atendimento médico e conduziram o agressor para o Departamento de Atendimento aos Grupos Vulneráveis (DAGV), a fim de que fossem adotados os procedimentos legais.

Fonte: Ascom PM/SE