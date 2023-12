Militares do Batalhão de Polícia de Ações Táticas do Interior (BPati) prenderam um homem por violência contra a mulher no município de Pirambú. O flagrante aconteceu nessa segunda-feira, 25.

A equipe do BPati foi informada por um motociclista de que uma mulher estava sendo agredida nas imediações da Ponte Pirambú/Barra.

Diante da denúncia, os policiais foram até o local e flagraram um homem segurando o pescoço de uma mulher.

Questionada sobre a denúncia, a vítima relatou que estava participando de uma confraternização, juntamente com o seu companheiro, quando resolveu retornar para casa.

De acordo com ela, o homem ficou inconformado com a decisão, já que pretendia continuar na festa, e passou a agredi-la.

O agressor, visivelmente embriagado, foi encaminhado à delegacia para que fossem tomadas as medidas cabíveis.

Fonte: Ascom PM/SE