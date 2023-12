Nesta segunda-feira, 11, a Polícia Civil, por meio do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) e com apoio do Centro de Operações Policiais Especiais (Cope) e da Divisão de Inteligência da Polícia Civil (Dipol), cumpriu um mandado de prisão preventiva contra um homem investigado pelo homicídio de um entregador de aplicativo no bairro América, em Aracaju.

No entanto, o investigado já se encontra detido em um presídio federal de Campo Grande (MS), com pena definitiva por outros crimes.

A morte do entregador por aplicativo aconteceu em 2020, quando dois homens perseguiram a vítima e a executaram em via pública. As investigações policiais apontaram o detido, preso em Mato Grosso do Sul, como o mandante do homicídio.

Além disso, foi apurado que a motivação do crime foi por conflitos relacionados ao tráfico de drogas, visto que o suspeito era líder de uma organização criminosa e a vítima tinha histórico criminal e atividades com o grupo.

Ambos os autores da execução da vítima morreram em confronto com policiais meses após o crime. A arma do crime foi encontrada pela Polícia.