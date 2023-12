A Delegacia Especializada de Repressão a Crimes Contra Concessionárias de Serviço Público (DRCSP) divulgou imagens do autor do furto de fios de cobre no bairro Cidade Nova, na Zona Norte de Aracaju. O furto causou curto-circuito em uma chave de alta capacidade elétrica e prejudicou o fornecimento elétrico em um shopping da capital. As imagens foram divulgadas nesta sexta-feira, 22.

De acordo com as investigações, o crime ocorreu no dia 10 de dezembro. Com o furto da fiação, houve o desarme de dois disjuntores de uma subestação da Energisa, localizada na avenida Visconde de Maracaju. O fato resultou na interrupção de energia elétrica em um shopping da capital, já que houve dano a equipamentos.

Durante a apuração do crime de furto, a DRCSP identificou que o autor do furto se acidentou durante a prática da investida criminosa, já que havia vestígios de sangue no local do fato. Ainda no local, foram encontradas mochilas com roupas, facas e dois pares de sandálias.

A Polícia Civil solicita que informações e denúncias que possam levar à identificação do autor do furto sejam repassadas à polícia, por meio do Disque-Denúncia, no telefone 181. O sigilo do denunciante é garantido.