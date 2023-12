Militares da 5° Companhia Independente de Polícia Militar (5º CIPM) prenderam um homem que agrediu e ameaçou a própria mãe. O fato aconteceu no último sábado, 16, no município de Santana do São Francisco.

A equipe foi acionada para atender uma ocorrência de violência domestica e deparou-se com uma senhora que foi agredida pelo próprio filho.

A lesão foi testemunhada por outro filho da vítima.

O suspeito foi detido e encaminhado à Delegacia da região para que as providencias cabíveis fossem adotadas.]

Fonte: Ascom PM/SE