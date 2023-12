A disputa pelo controle do Sindicato dos Motoristas de São Paulo está intensa, com o processo eleitoral atualmente envolvido em questões judiciais. Recentemente, Valdevan Noventa foi calorosamente recebido com orações na sede.

Enquanto Sergipe observa esses desenvolvimentos à distância, o mais recente episódio envolve a alegação de um déficit financeiro de R$ 60 milhões no SindMotoristas. A declaração é atribuída ao presidente eleito, Edvaldo Santiago, e sugere que esse montante representa dívidas junto à Receita Federal e fornecedores.

Os bastidores estão buscando contato com Valdevan para obter sua posição em relação a essa acusação. Ressalta-se que a matéria pode ser atualizada a qualquer momento à medida que mais informações se tornem disponíveis.

Com base de informações: Fan F1