Uma ação conjunta entre a Delegacia de Rosário do Catete e o 9º Batalhão da Polícia Militar (9º BPM) resultou na prisão em flagrante de um homem de 36 anos por tentativa de feminicídio, ameaça e lesão corporal. A prisão foi divulgada nesta segunda-feira, 29.

De acordo com as informações policiais, o investigado agrediu fisicamente a companheira, uma mulher de 41 anos. A motivação para o crime teria sido ciúmes.

Além de agredir fisicamente a companheira, a apuração policial identificou que ele também agrediu fisicamente a enteada, uma criança de dez anos.

Ainda no local do crime, o investigado também quebrou um aparelho de televisão e chegou a pegar um facão para tentar ferir as vítimas, conforme levantamento policial.

A investigação verificou ainda que essa não teria sido a primeira vez que o investigado agrediu a companheira, que já teria sido vítima dele em outros momentos.

Ele foi preso instantes após a convivente ter chegado à delegacia para comunicar o crime. Mesmo já na porta da unidade policial, o investigado ainda tentou esfaqueá-la.

Durante a tentativa de feminicídio, os policiais civis intervieram, e o investigado fugiu pela vegetação. Porém, os policiais militares se somaram às buscas, e o autor dos crimes foi localizado e preso.

As polícias reforçam a necessidade de as vítimas de violência doméstica e em razão de gênero procurarem as delegacias para o registro do boletim de ocorrência.

Os casos de urgência devem ser comunicados – pela vítima e pela comunidade – à Polícia Militar pelo telefone 190. Crimes recorrentes devem ser comunicados por toda a população por meio do Disque-Denúncia (181).