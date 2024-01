Equipes do 7º Batalhão de Polícia Militar (7° BPM) apreenderam uma arma de fogo no município de Lagarto, região Centro-Sul do estado. O armamento, um revólver calibre .38, estava em posse de um homem que reagiu à abordagem e atirou contra os policiais. A ação policial ocorreu nessa quarta-feira, 10.

Os militares realizavam rondas de rotina no Bairro Cidade Nova, quando visualizaram um homem em atitude suspeita.

Em meio à tentativa de abordagem, o suspeito sacou uma arma de fogo e atirou na direção dos agentes.

Houve confronto, e o homem foi atingido, socorrido e encaminhado imediatamente ao Hospital Regional de Lagarto, mas não resistiu aos ferimentos e foi a óbito.

Após consulta ao sistema de segurança, os policiais constataram que o suspeito possuía um mandado de prisão em aberto por furto. Ele também respondia em liberdade pelos crimes de roubo e receptação.

A arma de fogo utilizada contra a equipe policial foi apreendida e entregue à delegacia local, para que fossem tomadas as medidas legais.

Fonte: Ascom PM/S